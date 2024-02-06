―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆GU「定番人気シリーズ」の最新作今回はGUで発売された「 ヘビーウェイトウォッシュドパーカー」を紹介します。GUで人気のヘビーウェイトスウェットシリーズの最新作。このシリーズはおすすめできるアイテムばか