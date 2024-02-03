退職金の額は努力だけでどうこうできるものではありませんが、退職金の額自体は変わらなくても「手取り」を増やす方法があるのをご存じでしょうか？本記事では、講演、執筆、個人マネー相談等で幅広く活躍するお金のプロ、頼藤太希氏・高山一恵氏による著書『1日1分読むだけで身につく 老後のお金大全100』（自由国民社）から、退職金をお得に受け取るためのポイントを解説します。ちょっとした工夫で退職金の手取りは増やせる退