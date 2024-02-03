【AFP＝時事】英ロンドンの裁判所は2日、抗議デモで公共の秩序を乱したとして起訴されたスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリ（Greta Thunberg）さん（21）ら5人に無罪を言い渡した。トゥンベリさんらは昨年10月、ロンドンで行われたエネルギー業界の年次会合の会場前で抗議活動を行い、出入りを妨害して公共の秩序を乱したとして逮捕、起訴されていた。判事は、警察がデモ参加者を逮捕する前に課していた条件は「非常