アジアカップ・グループEサッカーのアジアカップは25日、グループリーグE組の試合が行われ、韓国はマレーシアと対戦。1点リードで迎えた後半6分、一瞬の守備の隙をつかれて同点ゴールを許すと、さらにはPKも献上して逆転を許した。X上の日本ファンも「韓国の守備……」「韓国VSマレーシアの試合展開おもろい」などと衝撃を受けていた。まさかのシーンは後半6分、韓国のファン・インボムが自陣でボールを奪われてピンチに。ペナ