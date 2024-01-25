お笑いタレントやす子（25）が、25日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）の人気企画「グルメチキンレースゴチになります！25」に初参戦し、初戦から3位と好スタートを切った。18日の放送で、俳優・高橋文哉（22）とともに新メンバーとして加わることが発表されたやす子。最初の戦いの舞台は、有楽町の「ザ・ペニンシュラ東京」の広東料理店「ヘイフンテラス」だった。1人の値段設定3万円の8人参