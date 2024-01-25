アメリカ発祥の会員制倉庫型店、コストコ。大きな倉庫には食品から日用品、衣類などさまざまなジャンルの商品が並べられています。商品は大容量のものが多く、容量を考えると割安なため、生活必需品を買い溜めしているという人もいるのではないのでしょうか。【写真】話題となった実際の投稿そんなコストコで「何が起きたのかわからない」と困惑していたのが、Xユーザーのオランウーたん（@genkinaoranutan）さんです。オランウー