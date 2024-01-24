日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２１＝シントトロイデン）が２４日に行われたアジアカップ（カタール）１次リーグＤ組最終戦のインドネシア戦で先発出場し、そのプレーを巡って評価が分かれている。鈴木は開幕から２試合で計４失点と守備崩壊の?戦犯?として批判の的になり、ＳＮＳ上で差別的な発言を受けていることを告白。インドネシア戦前の公式会見で森保一監督が「鈴木彩艶に人権侵害の言葉、差別的な言葉を向けた人には断固として