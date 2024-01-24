「推しの子の実写化コスプレ感半端なくて違和感すごい」【写真】『【推しの子】』撮影中に休憩する櫻井海音を目撃！見た目はアクアっぽい？1月24日、人気漫画『【推しの子】』が実写映像化され、今年冬にドラマシリーズが『Prime Video』で世界独占配信、映画が東映配給で劇場公開と発表された。キャスト陣とそのビジュアルが同時に解禁されると、ファンの間で論争が勃発。「『【推しの子】』は、原作・赤坂アカ、作画・横槍メン