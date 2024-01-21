株式会社キタンクラブからカプセルトイ「コジコジ 名言フィギュア2」が登場。1月26日から、全国のカプセルトイ売り場にて順次発売されます。価格は1回税込400円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、さくらももこ先生が手掛ける「コジコジ」の、印象的なセリフがプレートで再現されています。第2弾となる今回は、ゲランやミミズくんが加わった全5種類。コジコジAは、「えっ悪いの？」、「遊んで食