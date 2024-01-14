ブックメーカーのナ・リーグMVP予想で大谷は3位、アクーニャJr.が1位昨年のメジャーリーグでMVPに輝いたのはア・リーグがエンゼルスの大谷翔平投手、ナ・リーグがブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手だった。今季は大谷がドジャースに移籍し、ナ・リーグのMVP争いの行方が注目される。スポーツブックメーカー「Bet MGM」の予想では、アクーニャJr.が現時点で“1番人気”となっている。米放送局「MLBネットワーク」は、