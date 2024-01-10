きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時500円以上値上がりし、節目となる3万4000円を突破しました。きのうつけた終値としてのバブル崩壊後の最高値3万3763円を上回り、1990年3月以来33年10か月ぶりの高値となりました。取引開始直後から、半導体関連などハイテク株に買い注文が集まったほか、円安の進行を背景に自動車関銘柄も値上がりしました。