女性に対する名誉棄損容疑で逮捕された「私人逮捕系YouTuber」の煉獄コロアキ容疑者が、50代の男性を不法に拘束するなどした疑いで警視庁に再逮捕されました。再逮捕されたのは「私人逮捕系YouTuber」として「煉獄コロアキ」の名前で活動する東京・武蔵野市の杉田一明容疑者（40）です。杉田容疑者は今年9月8日、東京・葛飾区の路上で、仲間と共謀し50代の男性を数人で取り囲み、スマホで撮影しながら「交番にいきましょう」などと
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