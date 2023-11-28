村上は3年目の今季は10勝6敗、防御率1.75の好成績日本野球機構（NPB）は28日、都内で今季プロ野球の総決算となる「NPBアワード2023 supported by リポビタンD」を開いた。最優秀新人賞には、セ・リーグが阪神・村上頌樹投手、パ・リーグはオリックス・山下舜平大投手が輝いた。村上は3年目の今季、22試合に登板し10勝6敗、1ホールド、防御率1.75で最優秀防御率に輝いた。日本シリーズでも開幕投手を務め、7回2安打無失点の好投