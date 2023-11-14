お手軽に好きなアイテムをGETできるネットショッピング！ しかし、そこには思わぬ落とし穴があって……？ 衝動買いで起きた悲劇 まさか靴底が取れてしまうなんて～～（涙）な～んかこのサイト怪しい、と思ったお友達の勘は当たっていたのかも！？ お買い物は慎重に……！！ ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が