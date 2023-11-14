中国業者が韓国報道機関に見せかけたウェブサイトを３８サイト作り、正体不明の背後勢力がこれを通じて親中・反米コンテンツを流布して韓国の世論造成に悪用したと韓国国家情報院が１３日、明らかにした。この日、国家情報院によると、中国メディア広報会社「Ｈａｉｍａｉ」と「Ｈａｉｘｕｎ」は正常な韓国報道機関のサイトに見せかけるため、報道機関名やドメインを実際の地域報道機関と酷似させて製作した。例を挙げると、ソウル