11月16日にミャンマー、21日にシリアと2026年ワールドカップのアジア２次予選を戦う日本代表が13日、大阪市内で初日のトレーニングを実施した。第二次森保ジャパンでは初選出となった10月シリーズに続いて招集されたモナコの南野拓実は、試合後の取材で、セレッソ大阪の後輩でもある毎熊晟矢について言及した。【PHOTO】ついに始まるW杯アジア２次予選、ミャンマー＆シリア戦に挑む日本代表招集メンバー26人を一挙紹介！10月