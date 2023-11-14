聴覚や視覚などが過敏に反応し、日常生活に困難をもたらす「感覚過敏」。ピアニストの紀平凱成（かいる）さん（22）も、その症状と闘うひとりだ。 【映像】感覚過敏の天才ピアニストが奏でる音色 東京2020パラリンピック開会式でも演奏した、いま注目のピアニストだが、幼いころから、日常の音が苦痛で耐えきれない、感覚過敏に悩まされてきた。スーパーマーケットの店内放送や、電話の着信音、LINEの通知音などなど