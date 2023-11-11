ゴルフには、頭脳を鋭くする効果があることが分かってきた。新たな研究で65歳以上の25人を対象に、ゴルフコースで18ホールを回った後に思考能力を測るテストを実施。すると、ゴルフをする前に比べて5秒近くも思考能力のスピードが速くなる結果と得られた。 【写真】「子どもに習わせてよかった習い事」 ゴルフはランクインできるか？ このような脳の健康へのポジティブな影響は、ゴルフコースを歩く