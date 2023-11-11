今年5月、顔の一部と左目の眼球の同時移植手術を受けた米アーカンソー州出身の男性が9日、手術後初めて医師とともに会見に臨み、手術やこれまでの経過などについて語った。眼球を移植するのは世界初の試みで、男性はまだ視力はないものの、医師は「画期的な第一歩」と話している。また男性は「視力が戻らなくても、次のステップの足掛かりになればいい。みんなに私の顔を見てもらいたい」と力強く述べた。米ニュースメディア『Peop