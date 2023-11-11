MMAの試合で終了間際の土壇場でレフェリーを“ブチギレ”させる反則キックが勃発。血相を変えて止めにかかるレフェリーの様子にファンからは「それいいのかよw」「反則とれよw」「今のはアカンだろ」と大ブーイングが、現役ファイターも「初めて見ました」と呆れ顔だった。【映像】衝撃の“反則”キック 驚きの瞬間11月10日にタイ・バンコクで開催された「ONE Friday Fights 40」。イヴァン・パルシコフ（ロシア）とベン・ロイ