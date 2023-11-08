南米コロンビアに住む男児は、これまで貧しさゆえに誕生日会をしてもらったことが一度もなかった。そんな男児の境遇を知った教師らは今年9月、男児のためにサプライズで誕生日会を企画。当時の様子を収めた動画が、人々に感動を届けて拡散している。リトアニアのニュースサイト『Bored Panda』などが伝えた。【この記事の動画を見る】南米コロンビア、エベヒコ（Ebejico）に住むエンジェル・デイヴィッド君（Angel David、8）は今

◆人生初の誕生日会に8歳男児が嬉し涙