関東などでは季節外れの暑さとなりましたが、この冬は“スーパーエルニーニョ”の影響で、全国的に“暖冬”となる予想も出ています。今後の天気について気象予報士が解説します。【写真を見る】“スーパー残暑”各地で異変今冬は“スーパーエルニーニョ”で暖冬の予想も【Nスタ解説】季節外れの暑さから“肌寒い”天気へ良原安美キャスター:各地で季節外れの暑さが続いていますが、今週、さらに今季はどんな冬になるのでしょうか