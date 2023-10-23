解散チャンスを逃した男最近、岸田政権の内閣支持率が下がっている。その結果は以下の通りだ。毎日新聞（14、15日）25％ 前回調査と同じhttps://mainichi.jp/articles/20231015/k00/00m/010/160000c共同通信（14、15日）32.3％7.5ポイント下落https://nordot.app/1086208438105538999読売新聞（13〜15日）34％1ポイント下落https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20231015-OYT1T50143/朝日新聞（14、15日）29％ 8