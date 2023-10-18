JRAÄÌ»»4461¾¡¤È»Ë¾åºÇÂ¿¾¡¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÉðË­µ³¼ê¤¬¡¢16Æü¤ËABC¥é¥¸¥ª¤Î¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¡¦¥ë¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£15Æü¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤ÏÀîÅÄ¾­²í¤¬µ³¾è¤·¤¿¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬3´§¤òÃ£À®¡£¥½¥ì¥¤¥æ¥ô¥£¡¼¥¿¤Ç17Ãå¤À¤Ã¤¿ÉðË­¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¿¿²£¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤ÉÀ¨¤¤Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤À¤Þ¤Î¡ÊÄä¼Ö¡Ë±Ø¤Ç¤Î¤¾¤ß¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó