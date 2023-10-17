フランス・パリで開かれたK-POPコンサートに人種差別疑惑が浮上した。【画像】BTSを醜い“モグラ叩き”で表現…人種差別で謝罪主催したCJ ENM側は「事実関係を確認している」と明らかにした。10月15日（現地時間）、フランスのパリ・ラ・デファンス・アレナではK-POPコンサートが行われた。今回の公演にはATEEZ、EL7Z UP、DREAMCATCHER、ZEROBASEONE、TREASURE、MONSTA X ショヌ＆ヒョンウォン、NCT DREAM、SHINee・テミン、歌手PS