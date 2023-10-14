»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¤ÆÄË¤¯¤ÆÌô¶É¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤¿ÌôºÞ»Õ¤Î¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¸«¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤¹¤®¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ä¤ë¤·¤Þ ¤¿¤Ä¤ß¡Ê¡÷tsuru_oden¡Ë¤µ¤ó¡£¤Ä¤ë¤·¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÆüÃå¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼«¿È¤Î»õ¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌôºÞ»Õ¤Ë»õ·Ô¤Î¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÄË¤¤¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼«Ê¬¤Î»õ¤Î¥ì¥ó¥È