なぜ「洗車機NG」のクルマがあるの？ その条件とはクルマをガソリンスタンドの洗車機で洗おうとすると「そのクルマは洗車機NGです」と言われるケースがあります。愛車を綺麗にしたいのに、断られる条件とはどのようなものなのでしょうか。なぜガソリンスタンドで「洗車機NG」と言われる？（画像はイメージです）クルマを利用していると、泥やホコリ、黄砂などの汚れが付着します。【画像】「えっ…！」 洗車中にドアが勝手