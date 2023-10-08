「今朝の新聞を見てね、『青木さんが殺人をしたのか』と、とても驚きました。しかも共犯者の男、よく青木さんの家に来ていましたよ」（高齢男性）【画像】一緒に逮捕された霊園会社社長と不倫・愛人関係にあった“美魔女役員”青木淳子容疑者警視庁捜査1課は10月7日、東京都足立区の寺院「源証寺」の住職、大谷忍昌さん（70）＝当時＝を練炭で一酸化中毒死させたとして、千葉県鎌ケ谷市の霊園開発会社「鵠祥堂（こくしょうどう）