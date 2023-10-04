築70年以上のボロボロの古民家を約370万円で購入し、夫婦2人がDIYでリフォームする動画が「すごすぎる」「完成度の高さに感動」と驚く人たちが続出し、YouTubeで話題を集めました。既に再生回数は220万回を超えています。【動画・総集編】ボロ家、DIYで1か月…夫婦で頑張れば、ここまで出来る！動画を公開したのは、setakara（セタカラ）さん。今回購入したのは古民家は約40平方メートルの平屋建て住宅で、昨年12月からDIYでリフォ