チェン・プーは2023年に中国A代表デビュー中国1部・山東泰山に所属する中国代表FW陳蒲（チェン・プー）のJ1ヴィッセル神戸移籍の可能性について、中国有数のスポーツメディア「網易」などが伝えている。1997年生まれのチェン・プーは、主に左ウイングを主戦場とする。山東泰山の下部組織生え抜きだが、2018年〜19年にかけてブラジルのデスポルチーボ・ブラジルでプレー経験がある技巧派で、23年には中国A代表デビューしている