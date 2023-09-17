エンゼルス・大谷翔平投手（２９）の“今季終了”の衝撃ニュースに日本の国内ファンは複雑な心境だ。エンゼルスは１６日（日本時間１７日）、大谷を脇腹の故障のため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れ、今季の出場を終えると発表。その後、ミナシアンＧＭが会見を行い、右肘内側側副靱帯（じんたい）損傷からの復帰へ向けて近日中に右肘手術を受けることを明かしたが、トミー・ジョン手術を受けるかは未定と明かした。さら