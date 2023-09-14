セ３位のＤｅＮＡは１３日に本拠地・横浜スタジアムで最下位の中日を相手に延長１１回の末、１―２と競り負けて２連敗。ＣＳ争いをしている２チームがどちらも敗れ、２位・広島とは３差、４位・巨人とは１・５差のままだが、依然として苦しい戦いが続いている。９回には無死満塁で無得点に終わるなど悔いの残る内容に、試合後の三浦監督も「（９回は）もうひと押しが決めきれなかったですね。（得点は）ソトの本塁打だけでした
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