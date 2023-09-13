「独裁国家であるロシアが、主権国家のウクライナを倒そうとしている」ロシアの独立系メディア『メディアゾーナ』によると、中部ペンサの50代の女性教師は８年生（日本の中学生に相当）の生徒２人にこう話したという。１人の生徒が教師の発言を疑問視し録音。データを警察に届けると、軍を誹謗したとして教師は執行猶予つきながら禁錮５年の刑を言い渡された――。生徒が教師を告発し、ネット上のコメントは通信アプリで当局へ通報