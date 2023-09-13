宮崎県警は9月6日、30代の知人女性に性的暴行をくわえ、怪我をさせたとして宮崎市議の西本誠容疑者（37）を不同意性交等致傷容疑で逮捕した。西本容疑者は「スーパークレイジー君」の名でSNSでは有名だった。事件について社会部記者が語る。【写真】「百合子かオレか」スーパークレイジー君の大胆不敵な選挙カー東国原氏とはダンスも披露「西本容疑者は9月3日の午前3時30分過ぎ、女性を宮崎市内のラブホテルに連れ込んだ。部屋