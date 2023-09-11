スライド作成ソフト「PowerPoint」の共同開発者であるデニス・オースティン氏が亡くなりました。76歳でした。Dennis Austin, software developer who created PowerPoint, dies at 76 - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/obituaries/2023/09/08/dennis-austin-software-developer-powerpoint-dies/PowerPoint co-creator Dennis Austin is dead at 76 - The Vergehttps://www.theverge.com/2023/9/9/23865578/de
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