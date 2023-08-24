「身も蓋もないお店を見つけた」2023年7月23日、X（ツイッター）ユーザーの「うさみこ＠愛犬好き」（＠usamiko）さんがそんなつぶやきと共に、インパクト抜群な名前を持つ焼肉店を紹介し、注目を集めた。その名も――......。「焼肉結局たれ。」肉よりなにより、結局味を決めるのは「たれ」......ってこと？だとしたら、かなり身も蓋もない。一応「旨い肉」もあるらしいが、中心に添えられているのは「旨いたれ」。そして、そ