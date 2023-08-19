日本大アメフト部の相次ぐ不祥事に対し、ネット上ではあきれ声が続出している。日本大アメフト部は２０１８年に関西学院大との定期戦で「悪質タックル」が社会問題になったのを筆頭に、直近では部員が違法薬物の所持で逮捕された。さらに不祥事を巡る林真理子理事長と澤田康広副学長の対応に各方面から批判が相次いでいた。さらにアメフト部のコーチを７月２７日付で無期限指導停止の処分に科したと明らかにした。現在部員に対
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