7月5日に左膝付近に自打球が直撃し負傷エンゼルスは18日（日本時間19日）、アンソニー・レンドン内野手を60日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。復帰は9月9日以降となり、長期離脱することとなった。レンドンは7月4日（同5日）の敵地・パドレス戦の4回に左膝付近に自打球が直撃。そのまま途中交代となり、14日（同15日）に今季3度目となる負傷者リスト入りしていた。チーム最高年俸3800万ドル（約54億円）のレンド
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