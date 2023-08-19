7月5日に左膝付近に自打球が直撃し負傷エンゼルスは18日（日本時間19日）、アンソニー・レンドン内野手を60日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。復帰は9月9日以降となり、長期離脱することとなった。レンドンは7月4日（同5日）の敵地・パドレス戦の4回に左膝付近に自打球が直撃。そのまま途中交代となり、14日（同15日）に今季3度目となる負傷者リスト入りしていた。チーム最高年俸3800万ドル（約54億円）のレンド