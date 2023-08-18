警察車両の赤色灯韓国の著名女性DJの「DJSODA」さんが大阪府でのイベントで観客からセクハラを受けたと訴えた問題で、イベント主催会社「TryHardJapan」が来週にも刑事告発する意向を大阪府警に伝えたことが18日分かった。容疑者不明のまま、不同意わいせつ容疑などの告発状を提出する方向で検討しているとみられる。SODAさんは13日、大阪府泉南市で野外音楽イベント「MUSICCIRCUS’23」に出演。パフォーマンス中に複数