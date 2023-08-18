「横浜ＤｅＮＡベイスターズ２−１阪神タイガース」（１８日、横浜スタジアム）阪神・岡田監督が猛抗議し、あわや退場の危機となった。１点を追う九回１死一塁から、代走・熊谷が二盗。捕手・山本のワンバウンド送球を捕球しようと、ベースカバーに入った遊撃・京田の左足が二塁ベースをふさぐ形となったが、判定はセーフ。それでもＤｅＮＡ・三浦監督がリクエストすると、リプレー検証の結果、敷田三塁塁審が本塁後方でマイ