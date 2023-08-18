川崎フロンターレは８月18日、今夏に加入した元フランス代表FWバフェティンビ・ゴミスの背番号を発表した。クラブの公式SNSでは、「The LION number is 18」と題し、ホームユニに「18」と「GOMIS」がプリントされる動画をアップロード。時間もきっかり“18秒”だ。新キットを手に持ち、笑顔を見せるゴミス。この投稿には以下のような声が上がった。【動画】「センスしか感じられない動画」など反響！ 川崎の新FWゴミスは18番