【ニューヨーク＝寺口亮一】カナダ北部のノースウェスト準州政府は１６日、州都イエローナイフと周辺地域に山火事が迫っているとして、住民約２万２０００人に避難命令を出した。１８日正午が期限で、住民は陸路や空路で退避を始めた。イエローナイフは、冬場のオーロラ観光で知られる。準州政府によると、火災は１６日時点でイエローナイフまで約１７キロ・メートルの地点に近づいており、雨が降らなければ、週末までに市郊外
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