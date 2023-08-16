日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で「カーネル生誕祭パック」を8月23日から9月26日の期間限定で販売する。9月9日は、KFC創業者カーネル・サンダースの誕生日。生誕133周年を迎えた今もなお、カーネルから受け継いだ味を届けることができるのは、日ごろからKFCを支持している消費者のおかげ。そんな消費者に心からの感謝を込め、KFC唯一無二の逸品オリジナルチキンがおト