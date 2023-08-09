NHKは9日、2024年後期連続テレビ小説が『おむすび』、ヒロインは橋本環奈に決まったと発表した。【写真】即興で作った“おにぎりポーズ”をキメる橋本環奈大阪市内の大阪放送局で記者会見が開かれ、制作統括の宇佐川隆史氏と脚本家・根本ノンジ氏の『正直不動産』コンビの企画だと説明された。内容やタイトルが固まったのは昨年末で、その後、橋本にオファー。昨年大みそかの『紅白歌合戦』司会に続く形となったことは“偶然”