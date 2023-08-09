「掃除グッズ」を買いそろえるなら【ダイソー】がおすすめ。特にマニアさんが絶賛しているアイテムは、“100円以上の価値がある”と思えるほど使い勝手も良さそうなんです。今回は、隙間掃除に便利なちりとり & ほうき、吊るすタイプの排水口ヌメリ取りなど、日々の掃除に役立ちそうな4品をご紹介します。 手の届きにくい場所の掃除に「隙間用ちりとりほうきセット」 インスタグラマー@akaneko715さんが「