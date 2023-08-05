人生100年時代、定年退職後も就労意欲を持ち、第2の人生を謳歌する人が増えています。定年後の再就職にあたり、よく寄せられる疑問に回答します。※本記事は『いちからわかる！ 定年前後のお金と手続き得する働き方・暮らし方ガイド2023-2024年最新版』（インプレス）から抜粋・再編集したものです。【Q1】早く就職が決まったら「失業給付」はもらい損になる？【A】「再就職手当」を残日数に応じて受け取ることができます◆早