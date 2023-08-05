◆米大リーグオリオールズ１０―３メッツ（４日・ボルティモア＝オリオール・パーク）オリオールズの藤浪晋太郎投手（２９）のクローザー登板にファンが熱くなった。藤浪は４日（日本時間５日）、本拠でのメッツ戦に４番手で登板。９回、１イニングを投げて１安打無失点で抑え、この日はクローザーとしてチームの２連勝に貢献した。防御率は７・７９とした。２日（日本時間３日）のブルージェイズ戦で、１―１の６回２死一