50代女優のAさんとの同棲生活が週刊ポスト（7月24日発売号）で報じられた、ベテラン俳優の石橋蓮司（81）。7月末のある夜、2人は都心の中華料理店で夕食を楽しみ、腕を組みながら石橋の自宅に帰宅。Aさんは合鍵で石橋宅を出入りする関係だという。石橋には40年以上にわたって夫婦関係を続ける妻・緑魔子（79）がいるが、長年別居生活を送ってきた。妻の知らぬ禁断愛がキャッチされたわけだが、「あの夫婦関係は一般常識では括れ