◇WBC＆WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦（2023年7月25日有明アリーナ）前4団体統一世界バンタム級王者の井上尚弥（30＝大橋）がWBC＆WBO世界スーパーバンタム級統一王者スティーブン・フルトン（29＝米国）を8回TKOで下し、2団体新王者となった。スーパーバンタム転級初戦でも圧倒的な強さを見せ、日本人2人目の4階級制覇も達成。年内にも男子史上初の2階級4団体統一を達成する可能性が高まった。ボクシン
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