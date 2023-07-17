◇ア・リーグエンゼルスーアストロズ（2023年7月16日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（29）が16日（日本時間17日午前8時10分）、本拠地でのアストロズ戦に「2番・DH」で先発出場。第4打席は申告敬遠で出塁した。相手先発は右腕・ハビエル。今季は17試合に投げて7勝1敗、防御率4.34。大谷はハビエルに対し、過去19打数6安打。打率.316、2本塁打、5打点と好相性だ。第1打席は本塁打まであと一歩の大ファウルを放ち